Pfizer временно сократит поставки вакцины в Европу

Компания Pfizer со следующей недели временно сократит поставки своей вакцины против коронавируса в Европу. Сокращение поставок связано с модернизацией мощностей компании.

Об этом заявили в институте общественного здравоохранения Норвегии, передает Reuters.

В Норвегии отметили, что сейчас неясно, сколько времени Pfizer понадобится, чтобы вернуться к максимальной производительности.

"Производитель вакцины компания Pfizer сокращает поставки вакцины в Норвегию и Европу со следующий недели", - говорится в сообщении института.

Напомним, ранее стало известно, что в Норвегии умерли 13 человек после вакцинации препаратом Pfizer.

Также РБК-Украина писало, что в Нидерландах с начала вакцинации уже около сотни человек пожаловались на побочные эффекты, в том числе на тяжелую аллергию. Во всех случаях люди жаловались на вакцину Pfizer/BioNTech.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о возможных поставках вакцины Pfizer в феврале. Данная вакцина может попасть в Украину по механизму COVAX.