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Для переселенців можуть обмежити розмір відсотків за користування кредитом

Новость на русском → Україна, Четвер 04 лютого 2021 14:17
Для переселенців можуть обмежити розмір відсотків за користування кредитом Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні можуть обмежити для переселенців розмір відсотків за користування кредитом (позикою), які нараховуються протягом встановленого договором часу. Верховна рада ухвалила за основу відповідний законопроект №2329.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосували 333 парламентарі.

У законі прописано, що загальна сума відсотків за договорами, боржники за якими - ВПЛ, не може перевищувати суму відсотків, нарахованих до настання терміну виконання основного зобов'язання. Проект забороняє нараховувати переселенцям неустойку і стягувати з них збитки.

ВПЛ також звільняються від сплати суми боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також відсотків річних від простроченої суми.

Документ пропонує заборону на поступку, продаж або іншу передачу прав вимоги за кредитними договорами та договорами позики з переселенцями на користь інших осіб. Це не дозволить банкам та іншим кредиторам передавати право вимоги боргу колекторським або іншим компаніям.

Зазначено, що зміни торкнуться боржників, які до моменту початку АТО сумлінно виконували грошові зобов'язань, але не тих, хто після початку операції не здійснив жодного платежу.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким внутрішньо переміщених осіб в Україні звільняють від сплати туристичного збору.

Як писало РБК-Україна, 17 вересня Верховна рада прийняла даний законопроект у другому читанні.

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