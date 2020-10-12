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Переселенців звільнили від сплати туристичного збору

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 жовтня 2020 19:44
Переселенців звільнили від сплати туристичного збору Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, яким внутрішньо переміщених осіб в Україні звільняють від сплати туристичного збору. Документ зменшить негативні наслідки збройного конфлікту і тимчасової окупації територій для переселенців.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Закон визначає право внутрішньо переміщених осіб не платити туристичний збір за тимчасове проживання в місцях, зазначених у довідці про взяття на облік ВПО.

Також, згідно з документом, не будуть враховуватися податок на нерухомість, на відміну від земельної ділянки, що розташована на тимчасово окупованій території об'єкти нерухомості, які поки що не є об'єктом оподаткування.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна рада ухвалила цей законопроект у другому читанні. За документ проголосували 317 нардепів.

Крім того, в кінці травня набув чинності закон про безкоштовне харчування для дітей внутрішніх переселенців.

Додамо, що взимку Рада відправила на повторне перше читання законопроект про право на пенсію для жителів ОРДЛО.

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