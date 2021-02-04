ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Для переселенцев могут ограничить размер процентов за пользование кредитом

Новина українською → Украина, Четверг 04 февраля 2021 14:17
Для переселенцев могут ограничить размер процентов за пользование кредитом Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине могут ограничить для переселенцев размер процентов за пользование кредитом (займом), которые начисляются в течение установленного договором времени. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №2329.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 333 парламентария.

В законе прописано, что общая сумма процентов по договорам, должники по которым - ВПЛ, не может превышать сумму процентов, начисленных до наступления срока исполнения основного обязательства. Проект запрещает начислять переселенцам неустойку и взимать с них убытки.

ВПЛ также освобождаются от уплаты суммы долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также процентов годовых от просроченной суммы.

Документ предлагает запрет на уступку, продажу или иную передачу прав требования по кредитным договорам и договорам займа с переселенцами в пользу других лиц. Это не позволит банкам и другим кредиторам передавать право требования долга коллекторским или другим компаниям.

Указано, что изменения коснутся должников, которые к моменту начала АТО добросовестно выполняли денежные обязательств, но не тех, кто после начала операции не совершил ни одного платежа.

Напомним, в октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым внутренне перемещенных лиц в Украине освобождают от уплаты туристического сбора.

Как писало РБК-Украина, 17 сентября Верховная рада приняла данный законопроект во втором чтении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество кредит переселенцы Верховная Рада
NEWS
В Киеве протестуют под зданием телеканала "НАШ", произошла драка
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Киеве протестуют под зданием телеканала "НАШ", произошла драка
DAILY
Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против "каналов Медведчука" и чего ждать дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против "каналов Медведчука" и чего ждать дальше