Для переселенцев могут ограничить размер процентов за пользование кредитом

В Украине могут ограничить для переселенцев размер процентов за пользование кредитом (займом), которые начисляются в течение установленного договором времени. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №2329.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 333 парламентария.

В законе прописано, что общая сумма процентов по договорам, должники по которым - ВПЛ, не может превышать сумму процентов, начисленных до наступления срока исполнения основного обязательства. Проект запрещает начислять переселенцам неустойку и взимать с них убытки.

ВПЛ также освобождаются от уплаты суммы долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также процентов годовых от просроченной суммы.

Документ предлагает запрет на уступку, продажу или иную передачу прав требования по кредитным договорам и договорам займа с переселенцами в пользу других лиц. Это не позволит банкам и другим кредиторам передавать право требования долга коллекторским или другим компаниям.

Указано, что изменения коснутся должников, которые к моменту начала АТО добросовестно выполняли денежные обязательств, но не тех, кто после начала операции не совершил ни одного платежа.

Напомним, в октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым внутренне перемещенных лиц в Украине освобождают от уплаты туристического сбора.

Как писало РБК-Украина, 17 сентября Верховная рада приняла данный законопроект во втором чтении.