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Перетнули 80%-й бар'єр за вихідні: всі школи Одеси продовжать роботу з понеділка

Автор: Инна Собора

За вихідні всі школи Одеси перетнули 80% бар'єр вакцинації співробітників. З понеділка вони продовжать роботу в штатному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Директор міського департаменту освіти і науки Олена Буйневич заявила, що всі школи можуть продовжувати працювати, не йдучи на дистанційне навчання.

До введення "жовтої" епідемічної зони 23 вересня не були готові дев'ять міських шкіл: № 51, 59, 58, 68, 118, 122, 23, 76, 111 і Європейський ліцей.

23 і 24 числа вони працювали очно, оскільки всі невакциновані працівники зробили ПЛР-тести.

"На вихідних же вони поліпшили статистику по щепленнях і перетнули 80%-й бар'єр вакцинації, необхідний для продовження роботи", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Закарпатській області майже половина шкіл перейшла на дистанційне навчання.

РБК-Україна писало, що Львівська область перевела на дистанційку понад 85% шкіл.

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ОдесашколаВакцинація