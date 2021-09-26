UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пересекли 80%-й барьер за выходные: все школы Одессы продолжат работу с понедельника

Автор: Инна Собора

За выходные все школы Одессы пересекли 80% барьер вакцинации сотрудников. С понедельника они продолжат работу в штатном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич заявила, что все школы могут продолжать работать, не уходя на дистанционное обучение.

К введению "желтой" эпидемической зоны 23 сентября не были готовы девять городских школ: № 51, 59, 58, 68, 118, 122, 23, 76, 111 и Европейский лицей.

23 и 24 числа они работали очно, поскольку все невакцинированные работники сделали ПЦР-тесты.

"На выходных же они улучшили статистику по прививкам и пересекли 80%-й барьер вакцинации, необходимый для продолжения работы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области почти половина школ перешла на дистанционное обучение.

РБК-Украина писало, что Львовская область перевела на дистанционку более 85% школ.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессашколаВакцинация