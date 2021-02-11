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Перейменування проспекту Бандери назад на Московський оскаржать в суді, - КМДА

Автор: РБК-Україна

Київська міська державна адміністрація готує апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду скасувати перейменування Московського проспекту на проспект Бандери.

Про це повідомляє пресслужба КМДА в Telegram.

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Також міська влада Києва готує апеляційну скаргу щодо скасування перейменування вулиці Баумана на вулицю Януша Корчака, вулиці Кутузова на вулицю Генерала Алмазова, вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка, провулку Кутузова на провулок Євгена Гуцала.

В КМДА наголосили, що проспект Бандери поки зберігає свою назву, адже рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 28 січня 2021 року не набуло законної сили.

Як повідомляло РБК Україна, Окружний адміністративний суд міста Києва анулював рішення міської влади про перейменування Московського проспекту на честь Бандери. Позов до суду подавала спілка "Громадський контроль та порядок".

Також суд постановив скасувати перейменування вулиці Суворова на вулицю Михайла Омеляновича-Павленка.

Раніше Київрада перейменувала вулицю Виборзьку у Солом’янському районі на вулицю Олекси Тихого, а також проспект Космонавта Комарова - на проспект Любомира Гузара.

Нагадаємо, Харківська міська рада ухвалила рішення про повернення проспекту Петра Григоренка в Харкові імені маршала Жукова. Дане рішення підтримали 59 депутатів міської ради. За словами мера Харкова Геннадія Кернеса, ім'я Григоренко присвоєно новій вулиці, яка йде від Римарської до Клочківської.

Також Окружний адміністративний суд міста Херсона визнав протиправним та скасував перейменування вулиці Лютеранської та присвоєння їй імені загиблої громадської активістки Катерини Гандзюк.

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