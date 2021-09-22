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Пенсії, субсидії та соціалка: Мінцифри анонсувало нові послуги в "Дії"

Автор: Сергій Пишкін

Мінцифри незабаром розширить можливості "Дії" десятьма новими послугами. Уряд підтримав відповідну постанову.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства та Комітета цифрової трансформації України.

Вже незабаром у додатку "Дія" з’являться нові послуги, серед яких:

  • оформлення житлової субсидії;
  • отримання пенсії;
  • отримання державної соцдопомоги малозабезпеченим сім’ям;
  • отримання соціальних послуг.

В межах пілотного проєкту, Мінцифри запроваджує:

  • отримання соціальної допомоги на дітей, на дітей одиноким матерям, на важкохворих дітей;
  • отримання соціальної допомоги під час усиновлення дитини.

"Також люди зможуть на порталі Дія отримувати пенсії, звертатися за наданням соціальних послуг та призначенням компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги", - відзначає пресслужба.

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ДіяМіністерство цифрової трансформації