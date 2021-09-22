Пенсії, субсидії та соціалка: Мінцифри анонсувало нові послуги в "Дії"

Мінцифри незабаром розширить можливості "Дії" десятьма новими послугами. Уряд підтримав відповідну постанову.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства та Комітета цифрової трансформації України.
Вже незабаром у додатку "Дія" з’являться нові послуги, серед яких:
В межах пілотного проєкту, Мінцифри запроваджує:
"Також люди зможуть на порталі Дія отримувати пенсії, звертатися за наданням соціальних послуг та призначенням компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги", - відзначає пресслужба.