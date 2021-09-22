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Пенсии, субсидии и социалка: Минцифры анонсировало новые услуги в "Дия"

Автор: Сергей Пышкин

Мінцифри вскоре расширит возможности "Дии" десятью новыми услугами. Правительство поддержало соответствующее постановление.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства и Комитета цифровой трансформации Украины.

Уже вскоре в приложении "Дия" появятся новые услуги, среди которых:

  • оформление жилищной субсидии;
  • получение пенсии;
  • получение государственной соцпомощи малообеспеченным семьям;
  • получение социальных услуг.

В рамках пилотного проекта, Минцифры вводит:

  • получение социальной помощи на детей, на детей одиноким матерям, на тяжелобольных детей;
  • получение социальной помощи при усыновлении ребенка.

"Также люди смогут на портале "Дия" получать пенсии, обращаться за предоставлением социальных услуг и назначением компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги", - отмечает пресс-служба.

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ДияМинистерство цифровой трансформации