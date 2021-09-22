Пенсии, субсидии и социалка: Минцифры анонсировало новые услуги в "Дия"

Мінцифри вскоре расширит возможности "Дии" десятью новыми услугами. Правительство поддержало соответствующее постановление.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства и Комитета цифровой трансформации Украины.
Уже вскоре в приложении "Дия" появятся новые услуги, среди которых:
В рамках пилотного проекта, Минцифры вводит:
"Также люди смогут на портале "Дия" получать пенсии, обращаться за предоставлением социальных услуг и назначением компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги", - отмечает пресс-служба.