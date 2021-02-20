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Паспорти і медицина: Британія запустила проект для українців в Криму

Новость на русском → Лондон, Субота 20 лютого 2021 20:51
Паспорти і медицина: Британія запустила проект для українців в Криму Фото: Домінік Рааб (facebook com DominicRaabMP)
Автор: РБК-Україна

Великобританія запустила проект для підтримки українців, що проживають в окупованому Криму. Завдяки цьому проекту, вони зможуть відвідувати лікарні в Херсонській області, а також отримати українські паспорти.

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Британії Домініка Рааба, опублікованій на сайті британського уряду.

Повідомляється, що в день сьомої річниці незаконної анексії Криму Великобританія оголошує про фінансування нового проекту. Очікується, що він полегшить кримчанам доступ до життєво важливих послуг.

Лондон виділяє 168 000 фунтів стерлінгів (235 000 доларів) на підтримку місцевої влади Херсонської області. Таким чином, жителі Криму зможуть відвідувати місцеві госпіталі і отримувати українські паспорти.

"Великобританія разом з Україною виступає проти незаконної анексії Криму і продовжить підтримувати тих, на чиї життя вплинула протиправна російська агресія. Росія намагається приховати свої порушення прав людини, обмежуючи доступ до Криму міжнародним моніторинговим місіям, але ми співпрацюватимемо з ООН та іншими міжнародними партнерами, щоб гарантовано закликати Росію до відповідальності", - зазначив Домінік Рааб.

Крім того, Британія закликає Росію негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна попросить ЄС ввести нові "кримські" санкції проти Росії.

Також повідомлялося, що Київ не розглядає силовий варіант повернення Криму.

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