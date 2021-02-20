Паспорта и медицина: Британия запустила проект для украинцев в Крыму

Великобритания запустила проект для поддержки украинцев, которые проживают в оккупированном Крыму. Благодаря этому проекту, они смогут посещать больницы в Херсонской области, а также получить украинские паспорта.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Британии Доминика Рааба, опубликованном на сайте британского правительства .

Сообщается, что в день седьмой годовщины незаконной аннексии Крыма Великобритания объявляет о финансировании нового проекта. Ожидается, что он облегчит крымчанам доступ к жизненно важным услугам.

Лондон выделяет 168 000 фунтов стерлингов (235 000 долларов) на поддержку местных властей Херсонской области. Таким образом, жители Крыма смогут посещать местные госпитали и получать украинские паспорта.

"Великобритания вместе с Украиной выступает против незаконной аннексии Крыма и продолжит поддерживать тех, на чьи жизни повлияла противоправная российская агрессия. Россия пытается скрыть свои нарушения прав человека, ограничивая доступ в Крым международным мониторинговым миссиям, но мы будем сотрудничать с ООН и другими международными партнерами, чтобы гарантированно призвать Россию к ответу", - отметил Доминик Рааб.

Кроме того, Британия призывает Россию незамедлительно освободить всех украинских политических заключенных.