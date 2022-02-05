Парад візитів до України, скандал із Трухіним та Зеленський у Раді: головні новини тижня

Європейські лідери відвідали Україну

1-2 лютого із робочими візитами до Києва приїхали прем'єри Британії, Польщі, Нідерландів.

На зустрічі з президентом України глава британського уряду Борис Джонсон оголосив про допомогу Україні в розмірі майже 119 млн доларів, а також що Британія готує жорсткі санкції проти олігархів і глави РФ Путіна. Їх введуть у разі вторгнення в Україну.

1 лютого відбувся візит прем’єра Польщі Матеуша Моравецького. Він зустрівся із головою Кабміну Денисом Шмигалем. Сторони домовилися про будівництво газопроводу, який дозволить наростити обсяг постачання газу у східному напрямку.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте висловив підтримку Україні під час зустрічі із Володимиром Зеленським 2 лютого. Він заявив про підготовку потужного пакету санкцій та пригрозив Росії серйозними наслідками у разі її нового вторгнення в Україну.

Чергу візитів продовжить президент Франції. Еммануель Макрон приїде до України 8 лютого після зустрічі з Володимиром Путіним. Під час переговорів з лідерами РФ та України французький президент має намір обговорити кроки щодо деескалації та умови для політичного вирішення конфлікту.

Зустріч Зеленського та Ердогана

3 лютого до Києва прибув Реджеп Таїп Ердоган для зустрічі з Володимиром Зеленським та участі у 10-му засіданні Стратегічної ради Україна – Туреччина.

Під час засідання було підписано договір про Зону вільної торгівлі між країнами та укладено кілька угод про співпрацю. Одна з них передбачає будівництво в Україні заводу з виробництва безпілотників Bayraktar.

За підсумками зустрічі президентів тет-а-тет, Ердоган заявив про досягнення домовленості з українським лідером про організацію переговорів Володимира Зеленського з Володимиром Путіним у Туреччині для "обговорення розбіжностей".

Скандал через ДТП Трухіним

У вівторок вийшло розслідування "Української правди" щодо ДТП за участю народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. Аварія сталася наприкінці серпня на в'їзді до Києва, внаслідок чого постраждало 6 людей.

За свідченням очевидця, саме Трухін був за кермом авто, яке стало винуватцем ДТП. Проте сам він це заперечує. На кадрах опублікованого відео нардеп просить патрульного залишити місце події та пропонує йому винагороду. Поліцейський також заявив, що Олександр Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння.

Після оприлюднення скандального відео народного депутата виключили із партії "Слуга народу". Щодо Трухіна було відкрито кримінальну справу за ч.1 ст. 369 КК України для розслідування спроби надання хабара правоохоронцю.

Виступ Зеленського у Раді

Президент виступив на відкритті 7-ї сесії парламенту 1 лютого. У своєму зверненні Володимир Зеленський закликав українців не піддаватися паніці та назвав новини "новою зброєю".

Він заявив, що українська економіка стабілізується та гривня повертається до запланованого курсу. Також президент зазначив, що в країні достатньо запасів газу та вугілля для проходження опалювального сезону.

Під час виступу у Верховній раді глава держави підписав указ про зміцнення обороноздатності України. Документ передбачає збільшення чисельності ЗСУ на 100 тисяч, створення додаткових 20 бригад, збільшення зарплат військовим, забезпечення житлом.

Згідно з указом президента, до 1 січня 2024 року в Україні скасують призов на строкову службу. Його замінять інтенсивною військовою підготовкою, яку молоді люди проходитимуть 3-4 місяці.

Злив відповіді США щодо "гарантій безпеки"

Іспанська газета El Pais опублікувала текст відповідей США та НАТО на вимоги Росії щодо "гарантій безпеки". Після появи документів у відкритому доступі у Держдепі підтвердили їхню справжність.

За даними журналістів, США готові обговорити з Росією взаємні зобов'язання щодо обмеження розгортання наступальних ракетних систем та сил в Україні.

Американська сторона висловила готовність до діалогу щодо контролю над озброєннями (ракети середньої та меншої дальності). США та НАТО заявили, що не мають планів щодо розміщення ядерної зброї у Східній Європі.

При цьому в НАТО зазначили, що не хочуть конфронтації, проте не підуть на компроміс із принципових для себе питань.

Варто зазначити, що президент РФ Володимир Путін заявив, що США і НАТО у своїх відповідях проігнорували російські занепокоєння. За його словами, Росія не побачила врахування ключових вимог щодо "гарантій".

У Пекіні стартувала зимова Олімпіада-2022

У п'ятницю відбулася церемонія відкриття ХХІV зимових Олімпійських ігор. Змагання триватимуть до 20 лютого, у них візьмуть участь спортсмени із 95 країн. У програмі 15 дисциплін, майже половину з яких було додано вперше. Від України у Пекіні виступатимуть 45 спортсменів у 12 видах спорту.

Через пандемію коронавірусу на Олімпіаду не допустили іноземних уболівальників. Китайським фанатам на трибунах заборонили підтримувати спортсменів голосом, а лише аплодувати. Самі олімпійці живуть за умов повної ізоляції.

У "Дії" з'явилися нові COVID-сертифікати

Українцям став доступний новий сертифікат вакцинації. З 1 лютого всі, хто зробив бустерне щеплення від коронавірусу, можуть згенерувати документ у додатку "Дія". Для цього потрібно надіслати запит у вкладці "Послуги".

Термін дії нового сертифіката становить 270 діб з моменту щеплення. Він є дійсним як усередині країни, так і при перетині кордонів інших країн.

"єПідтримку" розширили на підлітків

Тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу зможуть отримати українці віком від 14 років. Також уряд розширив перелік товарів та послуг, на які можна витратити кошти з картки "єПідтримка".

Так, у безготівковій формі додатково можна буде сплатити за:

заняття в освітніх закладах, гуртках, секціях;

харчування у навчальних закладах;

проживання у гуртожитках навчальних закладів;

спортивні товари, шкільне та канцелярське приладдя.

Постанова Кабміну набуде чинності з 7 лютого.