Парад визитов в Украину, скандал с Трухиным и Зеленский в Раде: главные новости недели

Европейские лидеры посетили Украину

1-2 февраля с рабочими визитами в Киев приехали премьеры Британии, Польши, Нидерландов.

На встрече с президентом Украины глава британского правительства Борис Джонсон объявил о помощи Украине в размере почти 119 млн долларов, а также что Британия готовит жесткие санкции против олигархов и главы РФ Путина. Их введут в случае вторжения в Украину.

1 февраля состоялся визит премьера Польши Матеуша Моравецкого. Он встретился с главой Кабмина Денисом Шмыгалем. Стороны договорились о строительстве газопровода, который позволит нарастить объем поставок газа в восточном направлении.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил поддержку Украине во время встречи с Владимиром Зеленским 2 февраля. Он заявил о подготовке мощного пакета санкций и пригрозил России серьезными последствиями в случае ее нового вторжения в Украину.

Череду визитов продолжит президент Франции. Эммануэль Макрон приедет в Украину 8 февраля после встречи с Владимиром Путиным. Во время переговоров с лидерами РФ и Украины французский президент намерен обсудить шаги по деэскалации и условия для политического решения конфликта.

Встреча Зеленского и Эрдогана

3 февраля в Киев прибыл Реджеп Тайип Эрдоган для встречи с Владимиром Зеленским и участия в 10-м заседании Стратегического совета Украина - Турция.

В ходе заседания был подписан договор о Зоне свободной торговли между странами и заключено несколько соглашений о сотрудничестве. Одно из них предусматривает строительство в Украине завода по производству беспилотников Bayraktar.

По итогам встречи президентов тет-а-тет, Эрдоган заявил о достижении договоренности с украинским лидером об организации переговоров Владимира Зеленского с Владимиром Путиным в Турции для "обсуждения разногласий".

Скандал из-за ДТП Трухиным

Во вторник вышло расследование "Украинской правды" о ДТП с участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина. Авария произошла в конце августа на въезде в Киев, в результате пострадало 6 человек.

По свидетельству очевидца, именно Трухин был за рулем авто, которое стало виновником ДТП. Однако сам он это отрицает. На кадрах опубликованного видео нардеп просит патрульного покинуть место происшествия и предлагает ему вознаграждение. Полицейский также заявил, что у Александра Трухина были признаки алкогольного опьянения.

После обнародования скандального видео народного депутата исключили из партии "Слуга народа". В отношении Трухина было открыто уголовное дело по ч.1 ст. 369 УК Украины для расследования попытки дачи взятки правоохранителю.

Выступление Зеленского в Раде

Президент выступил на открытии 7-й сессии парламента 1 февраля. В своем обращении Владимир Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике и назвал новости "новым оружием".

Он заявил, что украинская экономика стабилизируется и гривна возвращается к запланированному курсу. Также президент отметил, что в стране достаточно запасов газа и угля для прохождения отопительного сезона.

Во время выступления в Верховной раде глава государства подписал указ об укреплении обороноспособности Украины. Документ предусматривает увеличение численности ВСУ на 100 тысяч, создание дополнительных 20 бригад, увеличение зарплат военным, обеспечение жильем.

Согласно указу президента, к 1 января 2024 года в Украине отменят призыв на срочную службу. Его заменят интенсивной военной подготовкой, которую молодые люди будут проходить 3-4 месяца.

Слив ответа США по "гарантиям безопасности"

Испанская газета El Pais опубликовала текст ответов США и НАТО на требования России по "гарантиям безопасности". После появления документов в открытом доступе в Госдепе подтвердили их подлинность.

Согласно данным журналистов, США готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил в Украине.

Американская сторона выразила готовность к диалогу о контроле над вооружениями (ракеты средней и меньшей дальности). США и НАТО заявили, что не имеют планов по размещению ядерного оружия в Восточной Европе.

При этом в НАТО отметили, что не хотят конфронтации, однако не пойдут на компромисс по принципиальным для себя вопросам.

Стоит отметить, президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО в своих ответах проигнорировали российские озабоченности. По его словам, Россия не увидела учета ключевых требований по "гарантиям".

В Пекине стартовала зимняя Олимпиада-2022

В пятницу состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Соревнования продлятся до 20 февраля, в них возьмут участие спортсмены из 95 стран. В программе 15 дисциплин, почти половину из которых добавили впервые. От Украины в Пекине выступят 45 спортсменов в 12 видах спорта.

Из-за пандемии коронавируса на Олимпиаду не допустили иностранных болельщиков. Китайским фанатам на трибунах запретили поддерживать спортсменов голосом, а только аплодировать. Сами олимпийцы живут в условиях полной изоляции.

В "Дии" появились новые COVID-сертификаты

Украинцам стал доступен новый сертификат о вакцинации. С 1 февраля все, кто сделал бустерную прививку от коронавируса, могут сгенерировать документ в приложении "Дия". Для этого нужно отправить запрос во вкладке "Услуги".

Срок действия нового сертификата составляет 270 суток с момента прививки. Он действителен как внутри страны, так и при пересечении границ других стран.

"еПоддержку" расширили на подростков

Тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса смогут получить украинцы от 14 лет. Также правительство расширило перечень товаров и услуг, на которые можно потратить средства с карты "еПоддержка".

Так, в безналичной форме дополнительно можно будет оплатить:

занятия в образовательных заведениях, кружках, секциях;

питание в учебных заведениях;

проживание в общежитиях учебных заведений;

спортивные товары, школьные и канцелярские принадлежности.

Постановление Кабмина вступит в силу с 7 февраля.