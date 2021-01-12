Відпочинок за кордоном: як достроково припинити самоізоляцію в Україні

На новорічні та різдвяні свята українці відправлялися на відпочинок за кордон. Однак при поверненні з тих країн, які в "червоній зоні", необхідно проходити самоізоляцію, як її припинити достроково - в матеріалі РБК-Україна.
Станом на 12 січня до українського "червоного списку" входять 78 країн світу. Серед країн, які опинилися в "червоній зоні": Туніс, Монако, Грузія, Швейцарія, Туреччина, Кіпр та Чорногорія. Список "червоних країн" оновлюється та публікується на сайті МОЗу.
По прибуттю з цих країн українським громадянам потрібно проходити обов'язкову двотижневу самоізоляцію за допомогою мобільного додатку "Вдома". Однак самоізоляцію можна припинити достроково.
Щоб достроково вийти із самоізоляції, українці можуть пройти ПЛР-тестування на коронавірус. Якщо результат тестування буде негативним, то самоізоляцію можна припинити.
Для тестування з метою припинення самоізоляції визначено перелік лабораторій. Тести, зроблені в інших лабораторіях - не підходять. З переліком лабораторій можна ознайомитися на сайті Центру громадського здоров'я.
Після здачі ПЛР-тесту, громадянам більш нічого робити не потрібно. Решту зробить лабораторія. Лабораторія самостійно внесе відомості про негативний результат тесту в базу даних, яку використовує застосунок "Вдома".
Коли застосунок "Вдома" оновить дані та отримає інформацію про негативний ПЛР-тест - самоізоляція буде завершена. Застосунок синхронізує інформацію щогодини.
Нагадаємо, сьогодні в МОЗ назвали умову для скасування самоізоляції при поверненні в Україну з Криму та окупованих територій Донбасу.