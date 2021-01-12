Отдых за границей: как досрочно прекратить самоизоляцию в Украине

На новогодние и рождественские праздники украинцы отправлялись на отдых за границу. Однако при возвращении из тех стран, которые в "красной зоне", необходимо проходить самоизоляцию, как ее прекратить досрочно - в материале РБК-Украина.

При возвращении из каких стран нужна самоизоляция

По состоянию на 12 января в украинский "красный список" входят 78 стран мира. Среди стран, которые оказались в "красной зоне": Тунис, Монако, Грузия, Швейцария, Турция, Кипр и Черногория. Список "красных стран" обновляется и публикуется на сайте Минздрава.

По прибытию из этих стран украинским гражданам нужно проходить обязательную двухнедельную самоизоляцию при помощи мобильного приложения "Вдома". Однако самоизоляцию можно прекратить досрочно.

Как прекратить самоизоляцию досрочно

Чтобы досрочно выйти из самоизоляции, украинцы могут пройти ПЦР-тестирование на коронавирус. Если результат тестирования будет отрицательным, то можно прекратить самоизоляцию.

Для тестирования с целью прекращения самоизоляции определен перечень лабораторий. Тесты, сделанные в других лабораториях - не подходят. С перечнем лабораторий можно ознакомиться на сайте Центра общественного здоровья.

После сдачи ПЦР-теста, гражданам более ничего делать не нужно. Остальное сделает лаборатория. Лаборатория самостоятельно внесет сведения об отрицательном результате теста в базу данных, которую использует приложение "Вдома".

Когда приложение "Вдома" обновит данные и получит информацию об отрицательном ПЦР-тесте - самоизоляция будет завершена. Приложение синхронизирует информацию каждый час.

Напомним, сегодня в Минздраве назвали условие для отмены самоизоляции при возвращении в Украину из Крыма и оккупированных территорий Донбасса.