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Про зупинку міжнародного транспорту під час локдауну не йдеться, - Немчінов

Автор: Дмитро Левицький

Міністр Кабінет міністрів Олег Немчінов розкрив деякі деталі можливого локдауну в Україні. Зокрема, він розповів, чи планують закривати міжміське та міжнародне сполучення.

Про це йшлося в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Немчінова, станом на сьогодні зупиняти міжміський чи міжнародний транспорт в Україні не планують.

"Якщо будуть ухвалюватися рішення про додаткові карантинні обмеження, на скільки я бачив висновки експертів, то про зупинку міжміського чи міжнародного транспорту не йдеться", - розповів він.

Нагадаємо, громадський транспорт під час локдауну в Україні також поки не планують зупиняти. Глава МОЗ Максим Степанов пояснив, чому в уряді не бачать сенсу в таких обмеженнях.

Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій допускав, що через посилення карантинних обмежень в громадському транспорті можуть запровадити певні обмеження.

Додамо, згідно з опитуванням Соціологічної групи "Рейтинг", в Україні зросла кількість прихильників введення локдауну.

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