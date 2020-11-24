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Ощадбанк готовий ще на три місяці продовжити карти пенсіонерів з ОРДЛО

Новость на русском → Київ, Вівторок 24 листопада 2020 18:15
Ощадбанк готовий ще на три місяці продовжити карти пенсіонерів з ОРДЛО Фото: "Ощадбанк" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Державний "Ощадбанк" готовий в черговий раз продовжити пенсійні картки жителів окремих районів Донецької та Луганської областей. Зокрема, карти продовжать ще на три місяці.

Про це у Telegram повідомила прес-служба української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі.

Повідомляється, що таку пропозицію було озвучено на засіданні гуманітарної підгрупи. Додаткової інформації по цій темі не надали. Зазначимо, раніше "Ощадбанк" продовжував дію карток до 1 січня 2021 року.

Крім того, підгрупа з безпеки підтвердила дієвість координаційного механізму контролю режиму припинення вогню. Українська сторона також нагадала росіянам про необхідність відпрацювати конкретні механізми координації та письмово їх фіксувати. Після цього нагадування процес обговорення пожвавився.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄСПЛ прийняв сторону України у справі про виплату пенсій в окремих районах Донецької та Луганської областей. Уряд не виплачує гроші на непідконтрольній території з 2014 року.

У Кабінеті міністрів України раніше стверджували, що у пенсіонерів з ОРДЛО буде місяць на верифікацію після того, як закінчиться карантин.

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