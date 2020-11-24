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Ощадбанк готов еще на три месяца продлить карты пенсионеров из ОРДЛО

Новина українською → Киев, Вторник 24 ноября 2020 18:15
Ощадбанк готов еще на три месяца продлить карты пенсионеров из ОРДЛО Фото: "Ощадбанк" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Государственный "Ощадбанк" готов в очередной раз продлить пенсионные карты жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В частности, карты продлят еще на три месяца.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Сообщается, что такое предложение было озвучено на заседании гуманитарной подгруппы. Дополнительной информации по этой теме не предоставили. Отметим, ранее "Ощадбанк" продлевал действие карт до 1 января 2021 года.

Кроме того, подгруппа по безопасности подтвердила действенность координационного механизма контроля режима прекращения огня. Украинская сторона также напомнила россиянам о необходимости отработать конкретные механизмы координации и письменно их фиксировать. После этого напоминания процесс обсуждения оживился.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕСПЧ принял сторону Украины в деле о выплате пенсий в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Правительство не выплачивает деньги на неподконтрольной территории с 2014 года.

В Кабинете министров Украины ранее утверждали, что у пенсионеров из ОРДЛО будет месяц на верификацию после того, как закончится карантин.

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