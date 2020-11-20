ЄСПЛ прийняв сторону України у справі про виплату пенсій в ОРДЛО

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв сторону України у справі про виплату пенсій в окремих районах Донецької і Луганської областей. Позов заявників було визнано неприйнятним.

Рішення опубліковано на сайті ЄСПЛ.

Як зазначив заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина, позов подала група пенсіонерів з окупованого Луганська. Раніше вони оскаржили в українських судах постанову Кабміну № 595, яка зупинила виплату пенсій на території, непідконтрольній уряду.

Адміністративні суди трьох інстанцій частково задовольнили цей позов, визнавши, що Кабінет міністрів з цією постановою вийшов за межі своїх повноважень. Однак у вимозі відновити виплати жителям Луганська відмовили, оскільки ті звернулися до неналежних відповідачів.

Заявники на підставі судових рішень зверталися до багатьох органів з вимогою відновити виплату пенсій, але їм відмовили. Як і в позові про визнання незаконною бездіяльності виконавчих органів.

В ЄСПЛ вони скаржилися на порушення права на справедливий суд та права власності. ЄСПЛ визнав скаргу неприйнятною і явно необґрунтованою. У рішенні йдеться, що заявники не звернулися з позовами до відповідних судів.

"55. Враховуючи зазначене, суд приймає аргумент уряду про те, що держава не могла бути обґрунтовано зобов'язана виконати рішення шляхом дій, що не були чітко вказані судом при прийнятті рішення, і заявники могли і мали ... звернутися з окремими позовами проти відповідних відповідачів для відстоювання своїх прав. Більш того, з обставин справи не випливає, і заявник не стверджує, що подання таких позовів стало б додатковим тягарем для них", - йдеться у рішенні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що питання пенсій жителям Донбасу має вирішуватися в правовому полі України.

Детальніше про ситуацію з виплатами пенсій і планами влади читайте в матеріалі РБК-Україна "Гроші в окупації: як Україна буде платити пенсії на Донбасі та в Криму".