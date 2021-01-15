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З 18 по 21 січня: опубліковано графік засідань ТКГ і теми обговорень

Новость на русском → Київ, П'ятниця 15 січня 2021 11:23
З 18 по 21 січня: опубліковано графік засідань ТКГ і теми обговорень Фото: ООС (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Опубліковано графік засідань Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференцій. 21 січня відбудеться загальне засідання.

Про це повідомляє прес-служба української делегації.

Графік виглядає так:

  • Понеділок, 18 січня, відеоконференція робочої групи з безпеки.
  • Вівторок, 19 січня, відеоконференція робочої групи з політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи.
  • Четвер, 21 січня, відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи.

Теми обговорення:

  • імплементація мінських угод і підсумків нормандського саміту в Парижі;
  • забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню, розведення сил і засобів, включаючи узгодження нових ділянок розведення; оновлення плану розмінування;
  • продовження розробки плану спільних кроків;
  • відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій;
  • відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

Нагадаємо, у четвер, 14 січня, на Донбасі в результаті ворожих обстрілів отримав поранення український військовий. Йому надають медичну допомогу.

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