"Помаранчевих" областей немає. Як регіони поділились на "жовту" та "червону" зони

В Україні сьогодні вийшли з "помаранчевої" зони всі області. Станом на сьогодні, є "червона" та "жовта" зони.
Про те, як області поділились на "жовту" та "червону" зони, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
Ця зона є найбільшою і в неї входять такі регіони:
У "жовтій" зоні карантину забороняється робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менш ніж 100% співробітників; проведення масових заходів; робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури; робота закладів громадського харчування, окрім замовлень на виніс та доставки; робота спортзалів, басейнів.
Ці обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники закладів мають "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний COVID-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від COVID-19.
Ця зона зараз налічує 8 областей:
У Київській школі економіки прогнозують вихід Київської та Житомирської областей на цьому тижні.
Заборонено:
Водночас обмеження не діятимуть, якщо всі працівники й відвідувачі матимуть один із нижчевказаних документів: