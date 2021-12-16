"Оранжевых" областей нет. Как регионы поделились на "желтую" и "красную" зоны

В Украине сегодня вышли из "оранжевой" зоны все области. По состоянию на сегодня, есть "красная" и "желтая" зоны.
О том, как области поделились на "желтую" и "красную" зоны, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.
Эта зона является самой большой и в нее входят следующие регионы:
В "желтой" зоне карантина запрещается работа учреждений образования, в которых вакцинированы по крайней мере, одной дозой менее 100% сотрудников; проведение массовых мероприятий; работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры; работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки; работа спортзалов, бассейнов.
Эти ограничения не действуют, если посетители и работники учреждений имеют "желтый" или "зеленый" сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от COVID-19.
Эта зона сейчас насчитывает 8 областей:
В Киевской школе экономики прогнозируют выход Киевской и Житомирской областей на этой неделе.
Запрещено:
В то же время ограничения не будут действовать, если все работники и посетители будут иметь один из нижеуказанных документов: