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Знову локдаун. "Червона зона" карантину в Україні розширюється: які області під загрозою

Автор: Ирина Гамерская

Адаптивний карантин в Україні з поділом на чотири зони почав діяти з 24 лютого. Однак, вже з 26 лютого в Івано-Франківській області повернули жорсткі обмеження, що діяли під час локдауну. На черзі ще одна область - Чернівецька.

Детальніше про ситуацію з карантином в Україні - в матеріалі РБК-Україна.

Івано-Франківська область закрита на карантин

З минулого тижня в Івано-Франківській області почали посилювати карантин. Через зростання числа хворих і, як наслідок, госпіталізованих в облцентрі розмістили перший в Україні тимчасовий госпіталь. Як заявляла місцева влада, цей захід є превентивною мірою та розміщувати пацієнтів там будуть лише в тому випадку, якщо закінчаться місця в лікарнях.

Крім того, на території області встановлені блокпости, частина з яких працює в цілодобовому режимі. Тим, хто хоче потрапити на територію області вимірюють температуру.

Торкнулися обмеження і роботи транспорту: як міського, так і залізничного, і авіа. Так, для того, щоб скористатися громадським транспортом у жителів Прикарпаття має бути спецперепустка з роботи. Що стосується поїздів, "Укрзалізниця" припинила продаж квитків, однак, якщо квитки були куплені заздалегідь - доїхати у регіон можна.

Крім цього, обмежена робота закладів громадського харчування - вони можуть працювати лише на винос. Також заборонена робота ТРЦ, кінотеатрів, спортзалів, закриті садки, а школи і виші переведені на дистанційне навчання.

Такі обмеження на Прикарпатті будуть діяти до 12 березня.

Разом з тим, Буковель заявив, що продовжить працювати, але з обмеженнями. На території курорту будуть працювати траси і підйомники, готелі, а кафе і ресторани - на винос.

Чернівецька область у зоні ризику

На ранковому брифінгу головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що ситуація з коронавірусом напружена і в Чернівецькій області. Він не виключив, що у разі погіршення епідситуації держкомісія вже завтра може внести регіон в "червону зону". При цьому, місцева влада заявляла, що в Чернівецькій області можуть ввести карантин вихідного дня.

Однак, пізніше регіональна комісія прийняла рішення про посилення карантину в Чернівецькій області до 9 березня включно. На цей час в регіоні забороняється робота кафе і ресторанів (крім адресної доставки), навчальних закладів (крім садків), розважальних центрів, зон відпочинку в торгових центрах.

Хто ще під загрозою

Згідно з оновленими даними МОЗ, в "помаранчевій зоні" карантину, яка свідчить про погіршення ситуації з коронавірусом, знаходяться:

  • Вінницька область,
  • Донецька область,
  • Житомирська область,
  • Закарпатська область,
  • Запорізька область,
  • Київська область,
  • Луганська область,
  • Тернопільська область.

Івано-Франківська та Чернівецька області залишаються в "червоній зоні", а ось "зеленій зоні" поки що не відповідає ні один регіон.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 8 003 нових випадки коронавірусу, найбільше - в Івано-Франківській області та в Києві.

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