Опять локдаун. "Красная зона" карантина в Украине расширяется: какие области под угрозой

Ивано-Франковская область закрыта на карантин

С прошлой недели в Ивано-Франковской области начали ужесточать карантин. Из-за роста числа больных и, как следствие, госпитализированных в облцентре разместили первый в Украине временный госпиталь. Как заявляли местные власти, это мера является превентивной и размещать пациентов там будут лишь в том случае, если закончатся места в больницах.

Кроме того, на территории области установлены блокпосты, часть из которых работает в круглосуточном режиме. Въезжающим на территорию области измеряют температуру.

Затронули ограничения и работу транспорта: как городского, так и ж/д, и авиа. Так, для того, чтобы воспользоваться общественным транспортом у жителей Прикарпатья должен быть спецпропуск с работы. Что касается поездов, "Укрзализныця" приостановила продажу билетов, однако, если билеты были куплены заранее - доехать в регион можно.

Помимо этого, ограничена работа общепитов - они могут работать лишь на вынос. Также запрещена работа ТРЦ, кинотеатров, спортзалов, закрыты садики, а школы и вузы переведены на дистанционное обучение.

Такие ограничения на Прикарпатье будут действовать до 12 марта.

Вместе с тем, Буковель заявил, что продолжит работать, но с ограничениями. На территории курорта будут работать трассы и подъемники, отели, а кафе и рестораны - на вынос.

Черновицкая область в зоне риска

На утреннем брифинге главный санврач Виктор Ляшко заявил, что ситуация с коронавирусом напряженная и в Черновицкой области. Он не исключил, что в случае ухудшения эпидситуации госкомиссия уже завтра может внести регион в "красную зону". При этом, местные власти заявляли, что в Черновицкой области могут ввести карантин выходного дня.

Однако, позже региональная комиссия приняла решение об ужесточении карантина в Черновицкой области до 9 марта включительно. На это время в регионе запрещается работа кафе и ресторанов (кроме адресной доставки), учебных заведений (кроме садиков), развлекательных центров, зон отдыха в торговых центрах.

Кто еще под угрозой

Согласно обновленным данным Минздрава, в "оранжевой зоне" карантина, которая свидетельствует об ухудшении ситуации с коронавирусом, находятся:

Винницкая область,

Донецкая область,

Житомирская область,

Закарпатская область,

Запорожская область,

Киевская область,

Луганская область,

Тернопольская область.

Ивано-Франковская и Черновицкая области остаются в "красной зоне", а вот "зеленой зоне" пока не соответствует ни один регион.