Запізнення до 6 годин: через непогоду в Україні затримуються два потяги

ПАО "Укрзалізниця" повідомляє, що через складні погодні умови зранку, 12 лютого, із запізненням ідуть два поїзди. Йдеться про потяги №14 Солотвино - Київ та №142 Львів - Бахмут.

"Поїзди затримуються на 6 і 5 годин відповідно. 119 пасажирів, які очікують на поїзд №142 на Центральному вокзалі в Києві, безкоштовно розміщені в залі очікування підвищеного комфорту до прибуття потяга", - вказано у повідомленні.

При цьому для пасажирів поїзда №14, які продовжуватимуть поїздку в напрямку Дніпра та Запоріжжя, організують пересадку на вечірній поїзд Інтерсіті+.

"Також зранку 12 лютого було затримано на 26 хвилин відправку зі Львова поїзда №45 Ужгород - Лисичанськ для зручної пересадки пасажирів поїзда Дніпро - Трускавець. Інші поїзди "Укрзалізниці" прямують за розкладом", - інформують в УЗ.