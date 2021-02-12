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Запізнення до 6 годин: через непогоду в Україні затримуються два потяги

Автор: Юлія Струк

ПАО "Укрзалізниця" повідомляє, що через складні погодні умови зранку, 12 лютого, із запізненням ідуть два поїзди. Йдеться про потяги №14 Солотвино - Київ та №142 Львів - Бахмут.

Про це повідомляє прес-служба УЗ у своєму Telegram.

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"Поїзди затримуються на 6 і 5 годин відповідно. 119 пасажирів, які очікують на поїзд №142 на Центральному вокзалі в Києві, безкоштовно розміщені в залі очікування підвищеного комфорту до прибуття потяга", - вказано у повідомленні.

При цьому для пасажирів поїзда №14, які продовжуватимуть поїздку в напрямку Дніпра та Запоріжжя, організують пересадку на вечірній поїзд Інтерсіті+.

"Також зранку 12 лютого було затримано на 26 хвилин відправку зі Львова поїзда №45 Ужгород - Лисичанськ для зручної пересадки пасажирів поїзда Дніпро - Трускавець. Інші поїзди "Укрзалізниці" прямують за розкладом", - інформують в УЗ.

Нагадаємо, 8 лютого "Укрзалізниця" закликала українців обирати для подорожей на цьому тижні поїзда. Там повідомили, що попри негоду, жоден рейс пасажирського поїзда не скасований і не перенесений.

Як писало РБК-Україна, Україну з самого ранку понеділка накрили снігопади. Температура повітря значно опустилася, а на дорогах утворилася ожеледиця.

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