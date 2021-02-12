Опоздание до 6 часов: из-за непогоды в Украине задерживаются два поезда

ПАО "Укрзализныця" сообщает, что из-за сложных погодных условий утром, 12 февраля, с опозданием идут два поезда. Речь идет о поездах №14 Солотвино - Киев и №142 Львов - Бахмут.
"Поезда задерживаются на 6 и 5 часов соответственно. 119 пассажиров, ожидающих поезд №142 на Центральном вокзале в Киеве, бесплатно размещены в зале ожидания повышенной комфортности до прибытия поезда", - указано в сообщении.
При этом для пассажиров поезда №14, которые будут продолжать поездку в направлении Днепра и Запорожья, организуют пересадку на вечерний поезд Интерсити +.
"Также утром 12 февраля была задержана на 26 минут отправка из Львова поезда №45 Ужгород - Лисичанск для удобной пересадки пассажиров поезда Днепр - Трускавец. Другие поезда "Укрзализныци" следуют по расписанию", - информируют в УЗ.
Напомним, 8 февраля "Укрзализныця" призвала украинцев выбирать для путешествий на этой неделе поезда. Там сообщили, что несмотря на непогоду, ни один рейс пассажирского поезда не отменен и не перенесен.
Как писало РБК-Украина, Украину с самого утра понедельника накрыли снегопады. Температура воздуха значительно опустилась, а на дорогах образовалась гололедица.