Опоздание до 6 часов: из-за непогоды в Украине задерживаются два поезда

"Поезда задерживаются на 6 и 5 часов соответственно. 119 пассажиров, ожидающих поезд №142 на Центральном вокзале в Киеве, бесплатно размещены в зале ожидания повышенной комфортности до прибытия поезда", - указано в сообщении.

При этом для пассажиров поезда №14, которые будут продолжать поездку в направлении Днепра и Запорожья, организуют пересадку на вечерний поезд Интерсити +.

"Также утром 12 февраля была задержана на 26 минут отправка из Львова поезда №45 Ужгород - Лисичанск для удобной пересадки пассажиров поезда Днепр - Трускавец. Другие поезда "Укрзализныци" следуют по расписанию", - информируют в УЗ.