В ОП пояснили госпіталізацію Зеленського і Єрмака

Президент Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Єрмак перебувають в ізольованих палатах лікарні "Феофанія". Це пов'язано з тим, що в лікарні були обладнані спеціальні палати, звідки можна було б продовжувати працювати.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк.

"Це стандартна протокольна процедура. Було прийнято рішення не робити заново комунікаційну кімнату в резиденції, а просто скористатися готовою в лікарні. Тому було прийнято рішення і він (Зеленський - ред.) переїхав туди", - сказав Подоляк.

За його словами, у президента нормальне самопочуття.

"Так, іноді температура стрибає, але немає ніяких ознак того, що ситуація погіршується. Це синергія роботи і спостереження лікарів", - сказав радник глави ОП.

Подоляк додав, що Єрмак також знаходиться в робочому процесі.

Це ж не ситуація, що ти захворів, два дні вдома побув, а потім приїхав на роботу. Ти зобов'язаний мінімум два тижні перебувати на ізоляції, а у тебе великий обсяг щоденної оперативної роботи, тобто тобі потрібні ситуаційні кімнати і так далі ", - розповів він.

В Офісі президента зазначили, що в "Феофанії" вже були обладнані робочі кабінети, тому і було прийнято рішення про госпіталізацію Зеленського і Єрмака.

"Оскільки в будь-якому випадку потрібно мінімум два тижні перебувати в спеціальному місці, то потрібно щоб був обладнаний робочий кабінет. У "Феофанії" це було зроблено спочатку під такі ситуації. У резиденціях або, тим більше, квартирі Андрія Борисовича це потрібно було робити заново, а сенс?", - пояснив Подоляк.

Він підкреслив, що і Зеленський, і Єрмак продовжують активно працювати, і кожен день проводити селектори і зустрічі в онлайн-режимі.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що Володимир Зеленський захворів COVID-19.

У той же день повідомили про те, що коронавірусом заразився і Андрій Єрмак.