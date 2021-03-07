Окупанти на Донбасі сьогодні гатили із заборонених мінометів: ЗСУ відповіли
7 березня на Донбасі було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів. Українські військові відкрили вогонь у відповідь.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у Facebook.
Зазначається, що біля Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру.
"Наші захисники вогнем у відповідь дали гідну відсіч", - повідомили в штабі.
Вогнева активність сил РФ спостерігалась й неподалік населеного пункту Лебединське. Тут російсько-окупаційні війська відкривали прицільний вогонь по позиціях ЗСУ з міномета 82-го калібру та зі станкового протитанкового гранатомета.
Біля населеного пункту Опитне, збройні формування Російської Федерації та її найманці вели неприцільний вогонь у бік українських позицій з підствольного гранатомета, а поблизу населеного пункту Південне окупанти здійснили прицільні обстріли з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї.
"Бойових втрат серед українських воїнів немає.Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ", - повідомили в прес-центрі.
Нагадаємо, 6 березня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських воїнів немає.