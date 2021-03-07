ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Оккупанты на Донбассе сегодня били из запрещенных минометов: ВСУ ответили

Новина українською → Донбасс, Воскресенье 07 марта 2021 18:58
Оккупанты на Донбассе сегодня били из запрещенных минометов: ВСУ ответили Фото: российский военный с оружием (mod.mil.rus)
Автор: Андрей Василюк

7 марта на Донбассе было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. Украинские военные открыли огонь в ответ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что возле Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.

"Наши защитники огнем в ответ дали достойный отпор", - сообщили в штабе.

Огневая активность сил РФ наблюдалась и недалеко от населенного пункта Лебединское. Здесь российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь по позициям ВСУ из миномета 82-го калибра и из станкового противотанкового гранатомета.

Возле населенного пункта Опытное, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, а вблизи населенного пункта Южное оккупанты осуществили прицельные обстрелы из противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди украинских воинов нет. О всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представитеям ОБСЕ", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, 6 марта в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. Боевых потерь среди украинских воинов нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Донбасс
NEWS
Оккупанты на Донбассе сегодня били из запрещенных минометов: ВСУ ответили
Оккупанты на Донбассе сегодня били из запрещенных минометов: ВСУ ответили
DAILY
Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Социолог Алексей Антипович: Украина снова нуждается в "гетьмане"