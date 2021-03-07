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Бойовики 10 разів відкривали вогонь на Донбасі, стріляли з заборонених Мінськом мінометів

Новость на русском → Неділя 07 березня 2021 07:40
Бойовики 10 разів відкривали вогонь на Донбасі, стріляли з заборонених Мінськом мінометів Фото: ситуація на Донбасі (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Инна Собора

Протягом минулої доби, 6 березня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомили у прес-центі ООС.

Так, поблизу Водяного, що на Приазов’ї та населеного пункту Опитне збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також зі стрілецької зброї.

Неподалік, населених пунктів Піски, Мар'їнка та Павлопіль окупанти застосували проти наших воїнів гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

На обстріли противника Збройні сили України відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 7 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Раніше Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала за добу 105 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо, в суботу, 5 березня, збройні формування Російської Федерації сім раз обстріляли українські позиції на Донбасі, один боєць поранений.

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