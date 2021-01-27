RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Одесу засипало снігом: місто закрили для вантажівок, транспорт стоїть в заторах

Автор: РБК-Україна

В результаті снігопаду в Одесі на головних дорогах транспорт стоїть у заторах. Крім того, вантажівкам заборонили в'їзд до міста.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Патрульної поліції України в Facebook.

Повідомляється, що поліція контролює заборону на рух вантажівок по трасах М-05 Київ-Одеса; М-15 Одеса - Рені; М-14 Одеса - Мелітополь; М-16 Одеса - Кучурган.

Водіям фур рекомендують прямувати до місць відстою на АЗС.

Як пишуть місцеві ЗМІ, снігопад не припиняється і його пік очікується до обіду. Прогнозується випадання більш ніж місячної норми опадів. Крім того, ситуацію ускладнює сильний вітер, до 15-20 метрів на секунду.

На багатьох вулицях Одеси утворилися затори, стоїть майже весь центр міста. Також повідомляється, що не працюють кілька трамвайних маршрутів.

Фото: снігопад в Одесі (dumskaya.net)

Нагадаємо, сьогодні в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях очікуються сильні снігопади. Синоптики прогнозують випадання до 20 см опадів.

Через негоду в Україні сформували штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на трасах державного значення. Цей штаб працюватиме цілодобово.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ОдесаПогодаСнігопад