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Одеса передумала бойкотувати карантин вихідного дня

Новость на русском → Одеса, П'ятниця 20 листопада 2020 21:18
Одеса передумала бойкотувати карантин вихідного дня Фото: міська рада Одеси (omr.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Влада Одеси передумала бойкотувати карантин вихідного дня. Сьогодні міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила ввести запропоновані урядом обмеження.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

За словами представника міськради, Одеса буде в "помаранчевій зоні", а на вихідних у місті діятиме карантин вихідного дня.

"Також нагадуємо про необхідність дотримання маскового режиму в громадських місцях та транспорті", - наголосили в міськраді.

Крім того, міський виконком доручив поліції, Національній гвардії та Держпродспоживслужбі проконтролювати дотримання запроваджених обмежень закладами та громадянами.

Карантин вихідного дня діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Зазначимо, під час карантину вихідного дня забороняється робота закладів громадського харчування, крім роботи на виніс або у режимі доставки, робота ТРЦ та магазинів промислових товарів. Залишаться працювати, зокрема, продуктові магазини, аптеки, АЗС та СТО.

Нагадаємо, на минулих вихідних Одеса відмовилася вводити карантин вихідного дня. У міській раді не пояснили, чим була мотивована відмова від виконання рішення Кабміну.

Додамо, в матеріалі РБК-Україна ви можете дізнатися, як у містах України пройшов перший карантин вихідного дня.

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