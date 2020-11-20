ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Одесса передумала бойкотировать карантин выходного дня

Новина українською → Одесса, Пятница 20 ноября 2020 21:18
Одесса передумала бойкотировать карантин выходного дня Фото: городской совет Одессы (omr.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Власти Одессы передумали бойкотировать карантин выходного дня. Сегодня городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила ввести предложенные правительством ограничения.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

По словам представителя горсовета, Одесса будет в "оранжевой зоне", а на выходных в городе будет действовать карантин выходного дня.

"Также напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима в общественных местах и транспорте", - подчеркнули в горсовете.

Кроме того, городской исполком поручил полиции, Национальной гвардии и Госпродпотребслужбе проконтролировать соблюдение введенных ограничений заведениями и гражданами.

Карантин выходного дня будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

Отметим, во время карантина выходного дня запрещается работа заведений общественного питания, кроме работы на вынос или в режиме доставки, работа ТРЦ и магазинов промышленных товаров. Останутся работать, в частности, продуктовые магазины, аптеки, АЗС и СТО.

Напомним, на прошлых выходных Одесса отказалась вводить карантин выходного дня. В городском совете не объяснили, чем был мотивирован отказ от выполнения решения Кабмина.

Добавим, в материале РБК-Украина вы можете узнать как в городах Украины прошел первый карантин выходного дня.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Одесса карантин
NEWS
Шмыгаль обсудил с МВФ выполнение Украиной "маяков" программы Stand-by
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Шмыгаль обсудил с МВФ выполнение Украиной "маяков" программы Stand-by
DAILY
Семь лет спустя. Что изменилось в расследовании дел Майдана
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Семь лет спустя. Что изменилось в расследовании дел Майдана