Обшуки у кримських татар завершилися: окупанти затримали 7 осіб

Так, затримано Махамадамінова Абдулборія (Совєтський район), Еюпова Азамата (Білогірськ), Ялкабова Тимура (Сімферополь), Федорова Олега (Бахчисарай), Ібрагімова Ернеста (Бахчисарай),Сейдаметова Ленура (Сімферополь), Шіхаметова Яшара (Севастопольський район).

Затриманих доставляють в будівлю УФСБ Криму. Адвокати уклали угоду з родичами і направляються до своїх підзахисних.

У будинку Абдулоборія Махамадамінова слідчі заходи пройшли в швидкому темпі. Співробітники ФСБ нікому не представилися.

"Я накрилася ковдрою. Сказала їм, що господар будинку на вулиці. Вони всі вийшли. Я встала і швидко одяглася. Привели чоловіка сюди. Я тільки почула, що вони шукають Сейдалієва. Вони його допитували. Потім двоє чоловіків зайшли, пройшлися по кімнаті. Толком нічого не шукали. Запитали тільки чи є які-небудь книги. Мені ніхто не представлявся. Переодягнувся чоловік, вони його забрали і відвезли. Підійшов один чоловік і сказав: "Зараз ми повеземо вашого чоловіка до Сімферополя. Поставимо пару питань. Він відповість і повернеться, якщо все буде добре. Якщо ні, то ми його залишимо", - розповіла дружина затриманого.