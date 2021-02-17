Обшуки у кримських татар завершилися: окупанти затримали 7 осіб
Обшуки у кримських татар в Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Совєтському районі Криму, які влаштувала о 4:00 17 лютого російська ФСБ, завершилися. Затримано 7 осіб.
Про це РБК-Україна повідомила правозахисниця Луфтіє Зудієва.
Так, затримано Махамадамінова Абдулборія (Совєтський район), Еюпова Азамата (Білогірськ), Ялкабова Тимура (Сімферополь), Федорова Олега (Бахчисарай), Ібрагімова Ернеста (Бахчисарай),Сейдаметова Ленура (Сімферополь), Шіхаметова Яшара (Севастопольський район).
Затриманих доставляють в будівлю УФСБ Криму. Адвокати уклали угоду з родичами і направляються до своїх підзахисних.
У будинку Абдулоборія Махамадамінова слідчі заходи пройшли в швидкому темпі. Співробітники ФСБ нікому не представилися.
"Я накрилася ковдрою. Сказала їм, що господар будинку на вулиці. Вони всі вийшли. Я встала і швидко одяглася. Привели чоловіка сюди. Я тільки почула, що вони шукають Сейдалієва. Вони його допитували. Потім двоє чоловіків зайшли, пройшлися по кімнаті. Толком нічого не шукали. Запитали тільки чи є які-небудь книги. Мені ніхто не представлявся. Переодягнувся чоловік, вони його забрали і відвезли. Підійшов один чоловік і сказав: "Зараз ми повеземо вашого чоловіка до Сімферополя. Поставимо пару питань. Він відповість і повернеться, якщо все буде добре. Якщо ні, то ми його залишимо", - розповіла дружина затриманого.
Як повідомляло РБК-Україна, у ФСБ заявили, що обшук проводять рамках кримінальної справи. Родичам на місцях проведення слідчих заходів слідчі заявили, що затриманим закидають статтю 205.5 КК РФ.
Серед затриманих є активісти "Кримської солідарності" та проекту для дітей політв'язнів "Кримське дитинство". Азамат Еюпов - учасник протестної акції кримських татар на Красній площі в Москві в липні 2019 року.