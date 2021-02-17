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Обыски у крымских татар завершились: оккупанты задержали 7 человек

Новина українською → Крым, Среда 17 февраля 2021 08:27
Обыски у крымских татар завершились: оккупанты задержали 7 человек Фото: обыски у крымских татар ("Крымская солидарность")
Автор: РБК-Украина

Обыски у крымских татар в Белогорске, Бахчисарае, Симферополе, Севастополе и Советском районе Крыма, которые устроила в 4:00 17 февраля российская ФСБ, завершились. Задержаны 7 человек.

Об этом РБК-Украина сообщила правозащитница Луфтие Зудиева.

Так, задержаны Махамадаминов Абдулборий (Советский район), Еюпов Азамат (Белогорск), Ялкабов Тимур (Симферополь), Федоров Олег (Бахчисарай), Эрнест Ибрагимов (Бахчисарай), Сейдаметов Ленур (Симферополь), Шіхаметов Яшар (Севастопольский район).

Задержанных доставляют в здание УФСБ Крыма. Адвокаты заключили соглашение с родственниками и направляются к своим подзащитным.

В доме Абдулобория Махамадаминова следственные мероприятия прошли в быстром темпе. Сотрудники ФСБ никому не представились.

"Я накрылась одеялом. Сказала им, что хозяин дома на улице. Они все вышли. Я встала и быстро оделась. Привели мужа сюда. Я только услышала, что они ищут Сейдалиева. Они его допрашивали. Потом двое мужчин зашли, прошлись по комнате. Толком ничего не искали. Спросили только есть ли какие-нибудь книги. Мне никто не представлялся. Переоделся муж, они его забрали и увезли. Подошёл один мужчина и сказал: «Сейчас мы повезём вашего мужа в Симферополь. Зададим пару вопросов. Он ответит и вернётся, если все будет хорошо. Если нет, то мы его оставим", - рассказала жена задержанного.

Как сообщало РБК-Украина, в ФСБ заявили, что обыск проводит рамках уголовного дела. Родственникам на местах проведения следственных мероприятий следователи заявили, что задержанным инкриминируют статью 205.5 УК РФ.

Среди задержанных есть активисты "Крымской солидарности" и проекта для детей политзаключенным'узников "Крымское детство". Азамат Еюпов - участник протестной акции крымских татар на Красной площади в Москве в июле 2019 года.

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