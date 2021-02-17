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Нічні обшуки в Криму: вже відомо про п'ятьох затриманих

Новость на русском → Середа 17 лютого 2021 07:28
Нічні обшуки в Криму: вже відомо про п'ятьох затриманих Фото: обшуки в Криму (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Инна Собора

З чотирьох годин ранку у Криму проходять нові масові обшуки в Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Совєтському районі Криму. На даний момент відомо про п'ятьох затриманих кримських татар.

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

Так, серед затриманих Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Еюпов, Шихаметов Яшар і Абдулборий Махамадаминов. У їх будинку прийшли з обшуками співробітники ФСБ РФ.

Крім того, слідчі дії тривають у будинках Ернеста Ібрагімова і Олега Федорова.

У ФСБ Криму заявили, що обшук проводять рамках кримінальної справи. Родичам на місцях проведення слідчих заходів слідчі ФСБ заявили, що затриманим закидають статтю 205.5 КК РФ.

Серед затриманих є активісти "Кримської солідарності" та проекту для дітей політв'язнів "Кримське дитинство". Азамат Еюпов – учасник протестної акції кримських татар на Красній площі в Москві в липні 2019 року.

Нагадаємо, в окупованому Криму в ніч на 17 лютого Федеральна служба безпеки (ФСБ) РФ прийшла з обшуками в будинки кримських татар.

Раніше у ході обшуків в Криму було затримано 6 кримських татар.

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