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Оголошено переможця конкурсу ескізів на великий герб України

Автор: РБК-Україна

Став відомий переможець конкурсу на кращий ескіз великого державного герба України. Першу премію отримав проект київського художника Олексія Кохана.

Про це у Facebook повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, у конкурсі взяли участь 112 робіт, кращі обирало журі, до складу якого увійшов автор малого герба України Андрій Гречило.

Ескіз-переможець містить обов'язкові елементи для великого державного герба, зокрема: герб Війська Запорізького, воїна-козака, лицаря з мушкетом і знака Княжої держави Володимира Великого, тобто малий державний герб.

Ткаченко додав, що тепер Міністерство юстиції підготує законопроект про державні символи. Якщо нардепи підтримають його конституційною більшістю, то Україна офіційно отримає великий герб

Фото: ескіз-переможець

Нагадаємо, Верховна рада України оголосила конкурс на кращий ескіз великого державного герба.

Раніше повідомлялося, що парламент розробить законопроект про державні символи України, порядок їх використання та охорону.

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