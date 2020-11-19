UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Объявлен победитель конкурса эскизов на большой герб Украины

Автор: РБК-Украина

Стал известен победитель конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины. Первую премию получил проект киевского художника Алексея Кохана.

Об этом в Facebook сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, в конкурсе участвовали 112 работ, лучшие выбирало жюри, в состав которого вошел автор малого герба Украины Андрей Гречило.

Эскиз-победитель содержит обязательные элементы для большого государственного герба, в частности: герб Войска Запорожского, воина-казака, рыцаря с мушкетом и знака Княжеского государства Владимира Великого, то есть малый государственный герб.

Ткаченко добавил, что теперь Министерство юстиции подготовит законопроект о государственных символах. Если нардепы поддержат его конституционным большинством, то Украина официально получит большой герб

Фото: эскиз-победитель

Напомним, Верховная рада Украины объявила конкурс на лучший эскиз большого государственного герба.

Ранее сообщалось, что парламент разработает законопроект о государственных символах Украины, порядке их использования и охране.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины конкурсгерб