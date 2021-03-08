Обстрілювали з гранатометів: бойовики на Донбасі тричі порушили "тишу"

Російські бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції українських військових у понеділок, 8 березня. Обійшлося без втрат серед особового складу ЗСУ.

Біля Водяного на Приазов'ї окупанти стріляли з гранатометів різних систем, а неподалік Пісків - зі стрілецької зброї. Також біля неселенного пункту Золоте-4 бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї, автоматичного станкового і ручного протитанкового гранатометів.

На всі обстріл сили ООС стріляли у відповідь. Про порушення домовленостей про припинення вогню українська сторона повідомила представників ОБСЄ.