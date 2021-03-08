Обстреливали из гранатометов: боевики на Донбассе трижды нарушили "тишину"

Российские боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции украинских военных в понедельник, 8 марта. Обошлось без потерь среди личного состава ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Возле Водяного на Приазовье оккупанты стреляли из гранатометов различных систем, а неподалеку Песков - из стрелецкого оружия. Также возле неселенного пункта Золотое-4 боевики вели огонь из стрелецкого оружия, автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов.

На все обстрелы силы ООС стреляли в ответ. О нарушении договоренностей о прекращении огня украинская сторона оповестила представителей ОБСЕ.