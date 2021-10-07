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Громадський транспорт у Києві може змінити роботу: маршрути

Автор: Анастасія Рокитна

В Києві попередили про можливі зміни в роботі громадського транспорту. Заплановано проведення заходів до Всесвітнього дня дій за гідну працю.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу "Київпастранс".

З 10:30 год. до закінчення заходів можливе призупинення руху тролейбусів маршрутів №№ 5, 7-К, 8, 17 та автобусів маршрутів №№ 24, 55, 62, 114.

У разі заборони руху транспорту за маршрутом заходів, рух маршрутів буде організовано:

  • тролейбус № 38 від ст.м. "Видубичі" до бульв. Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної);
  • автобус № 24 від залізничного вокзалу "Центральний» до ст.м. "Університет";
  • автобус № 55 від Дарницької площі до вул. Старонаводницької за діючою трасою, далі - вул. Генерала Алмазова - бульв. Лесі України - вул. Басейна - вул. Еспланадна - ст.м. "Палац Спорту" - вул. Рогнідинська - вул. Шота Руставелі - вул. Басейна - бульв. Лесі Українки - вул. Новогоспітальна - вул. Євгена Коновальця - вул. Михайла Задніпровського - вул. Генерала Алмазова - вул. Старонаводницька, далі за діючим маршрутом;
  • автобус № 62 від Ботанічного саду до бульв. Лесі Українки (до вул. Новогоспітальної);
  • автобус № 114 на ділянках від вул. Милославської до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського та від залізничного вокзалу "Центральний" до ст.м. "Університет";
  • автобус № 118 від ст.м. "Чернігівська" до вул. Басейної за діючим маршрутом, далі - вул. Еспланадна - вул. Саксаганського - просп. Перемоги - вул. Борщагівська - вул. Академіка Янгеля - ст.м. "Політехнічний інститут" - просп. Перемоги - вул. Старовокзальна - вул. Жилянська - вул. Шота Руставелі - вул. Басейна, далі за діючим маршрутом.
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Київ