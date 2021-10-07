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Общественный транспорт в Киеве может изменить работу: маршруты

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве предупредили о возможных изменениях в работе общественного транспорта. Запланировано проведение мероприятий ко Всемирному дню действий за достойный труд.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу "Киевпастранса".

С 10:30 часов до окончания мероприятий возможна приостановка движения троллейбусов маршрутов №№ 5, 7-К, 8, 17 и автобусов маршрутов №№ 24, 55, 62, 114.

В случае запрета движения транспорта по маршруту мероприятий, движение маршрутов будет организовано:

  • троллейбус № 38 от ст. м. "Выдубичи" к бульв. Леси Украинки (к ул. Новогоспитальной);
  • автобус № 24 от железнодорожного вокзала " Центральный" к ст. м."Университет";
  • автобус № 55 от Дарницкой площади к ул. Старонаводницкой по действующей трассе, далее - ул. Генерала Алмазова - бульв. Леси Украины - ул. Бассейная - ул. Эспланадная - ст. м. "Дворец Спорта" - ул. Рогнединская - ул. Шота Руставели - ул. Бассейная - бульв. Леси Украинки - ул. Новогоспитальная - ул. Евгения Коновальца - ул. Михаила Заднепровского - ул. Генерала Алмазова - ул. Старонаводницкая, далее по действующему маршруту;
  • автобус № 62 от Ботанического сада к бульв. Леси Украинки (к ул. Новогоспитальной);
  • автобус № 114 на участках от ул. Милославской к стадиону "Динамо" им. В. Лобановского и от железнодорожного вокзала "Центральный" к ст.м. "Университет";
  • автобус № 118 от ст. м. "Черниговская" к ул. Бассейной по действующему маршруту, далее - ул. Эспланадная - ул. Саксаганского - просп. Победы-ул. Борщаговская-ул. Академика Янгеля-ст. м."Политехнический институт" - просп. Победы-ул. Старовокзальная-ул. Жилянская-ул. Шота Руставели-ул. Бассейная, далее по действующему маршруту.
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Киев