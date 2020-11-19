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Обсяг першої партії вакцини від COVAX для України складе 1,2 мільйона доз

Автор: Роман Тверденко

Україна отримає вакцину від коронавіруса за глобальним механізмом COVAX траншами. Перший з них складе 1,2 мільйона доз.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що спочатку вакцину отримають працівники галузі охорони здоров'я.

"Планується, що Україна отримає майбутню вакцину проти коронавіруса кількома траншами. Обсяг першого траншу від COVAX складе майже 1,2 мільйона доз", - сказав Степанов.

Також глава Моз сказав, що Україна готується до підписання угоди з глобальним механізмом COVAX з постачання вакцини від COVID-19. Україна до кінця року підпише дві угоди з COVAX.

Нагадаємо, 18 листопада глобальний механізм COVAX підтвердив виділення вакцини від коронавіруса Україні, як тільки її зареєструють. Україна безкоштовно отримає кількість доз вакцини для 4 млн населення.

Крім того, у Моз розповіли, скільки буде коштувати одна доза вакцини в рамках механізму COVAX, яку Україна зможе закупити додатково. У Міністерстві додали, що процес вакцинації буде складатися з введення двох доз.

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