Січневий локдаун: які магазини працюють і що можна купити

Зимовий локдаун в Україні буде діяти з 8 по 24 січня включно. На цей період по всій країні вводяться істотні обмеження, зокрема, в сфері торгівлі. Детальніше про те, які магазини працюють і що можна купити - в матеріалі РБК-Україна.

Що дозволено продавати на локдауні: список

Згідно з рішенням уряду, на період локдауну дозволена торгівля лише певними товарів. Так, до дозволених відносяться:

продукти харчування,

ліки і вироби медичного призначення,

засоби гігієни,

побутова хімія,

засоби зв'язку,

друковані ЗМІ,

ветеринарні препарати,

корми, насіння, засоби захисту рослин.

Торгувати іншими групами товарів можна тільки із здійсненням адресної доставки замовлень.

Які магазини можуть працювати

З 8 по 24 січня дозволена робота на торгових площах, не менше 60 відсотків яких призначені для торгівлі товарами, зазначеними в списку вище.

Що ще працює під час локдауна

Під час локдауну продовжить працювати транспорт, банки, пошта, АЗС, аптеки і дитячі садки. Крім того, продовжать працювати салони краси та готелі, але з обмеженнями.

Чи працюють ТРЦ?

ТРЦ під час локдауна не працюють, однак, якщо на його території є банк, аптека, поштове відділення або супермаркет - допуск в них дозволено.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, в Києві працює і гіпермаркет "Епіцентр": до покупки доступні товари з дозволеного списку, ряди з будматеріалами закриті стрічками, їх можна купити тільки онлайн.