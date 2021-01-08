Январский локдаун: какие магазины работают и что можно купить

Зимний локдаун в Украине будет действовать с 8 по 24 января включительно. На этот период по всей стране вводятся существенные ограничения, в частности, в сфере торговли. Подробнее о том, какие магазины работают и что можно купить - в материале РБК-Украина.

Что разрешено продавать на локдауне: список

Согласно решению правительства, на период локдауна разрешена торговля лишь определенными товарами. Так, к разрешенным относятся:

продукты питания,

лекарства и изделия медицинского назначения,

средства гигиены,

бытовая химия,

средства связи,

печатные СМИ,

ветеринарные препараты,

корма, семяна, средства защиты растений.

Торговать другими группами товаров можно только с осуществлением адресной доставки заказов.

Какие магазины могут работать

С 8 по 24 января разрешена работа на торговых площадях, не менее 60 процентов которых предназначены для торговли товарами, указанными в списке выше.

Что еще работает во время локдауна

Во время локдауна продолжит работать транспорт, банки, почта, АЗС, аптеки и детские садики. Кроме того, продолжат работать салоны красоты и отели, но с ограничениями.

Работают ли ТРЦ?

ТРЦ во время локдауна не работают, однако, если на его территории есть банк, аптека, почтовое отделение или супермаркет - допуск в них разрешен.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, в Киеве работает и гипермаркет "Эпицентр": доступны к покупке товары из разрешенного списка, ряды со стройматериалами закрыты лентами, их можно купить только онлайн.