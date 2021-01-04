Нові записи по справі Шеремета підтверджують причетність підозрюваних, - МВС

Нові докази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних. Серед них військовий Андрій Антоненко, волонтер Юлія Кузьменко та військова медсестра Яна Дугарь.

Про це заявив представник Міністерства внутрішніх справ України Андрій Шевченко в коментарі BBC.

"Інформація підтверджує основну версію слідства, що наші обвинувачені діяли не самостійно, а виконували певний злочинний задум певних невстановлених осіб", - сказав Шевченко.

Він додав, що зараз немає підстав для звільнення підозрюваних.

"В обвинувальному акті чітко зазначено, що їхні дії були викликані іншими невстановленими особами. Безпосередньо на розгляд у суді справи Антоненко, Кузьменко і Дугар - ред.) це навряд чи вплине, тому що обвинуваченим інкримінується саме участь у виконанні цього злочину", - сказали в МВС.

При цьому адвокати підозрюваних Дмитро Круговий, Віталій Галенченко і Станіслав Кулик вважають, що нова інформація змінює все справа.

"У разі, якщо інформація підтвердиться, це повністю руйнує божевільну версію сторони обвинувачення про невідомих осіб, які при обранні виконавців з низькими моральними якостями зосередилися на волонтерів і військових", - вважають адвокати.

Нагадаємо, журналіст Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля. У причетності до його вбивства підозрюють Андрія Антоненка, Яну Дугарь і Юлію Кузьменко.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні з'явилася інформація про можливу причетність до замовлення вбивства Шеремета з боку представників КДБ Білорусі.