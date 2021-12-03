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Нові ціни на проїзд у транспорті Києва. Кличко назвав суми

Автор: Анастасія Рокитна

Мер Києва Віталій Кличко озвучив нові ціни на проїзд у транспорті. Влада планує встановити тариф у розмірі 12 гривень для жителів столиці, у яких є "Картка киянина".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал "Київ".

Разом з тим, жителі Київської області зможуть придбати проїзний квиток, на якому вартість однієї поїздки складе 14 гривень.

За його пропозицією, одноразовий квиток для туристів буде коштувати 20 гривень.

"Карту киянина" можуть отримати люди, які мають офіційну прописку або працевлаштування на території Києва. Її видають через мережу "Ощадбанку".

"Це рішення (про підвищення цін, - ред.) ми будемо приймати, як тільки закінчиться опалювальний сезон у столиці", - заявив Кличко.

Мер Києва не прояснив, як ціна буде встановлюватися для жителів Києва, у яких немає офіційної прописки або місця працевлаштування.

Нагадаємо, у наземному транспорті Києва можна буде платити банківською картою.

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Київ