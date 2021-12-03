Новые цены на проезд в транспорте Киева. Кличко назвал суммы

Вместе с тем, жители Киевской области смогут приобрести проездной билет, на котором стоимость одной поездки составит 14 гривен.

По его предложению, одноразовый билет для туристов будет стоить 20 гривен.

"Карту киевлянина" могут получить люди, имеющие официальную прописку или трудоустройство на территории Киева. Ее выдают через сеть "Ощадбанка".

"Это решение (о повышении цен, - ред.) мы будем принимать, как только закончится отопительный сезон в столице", - заявил Кличко.

Мэр Киева не прояснил, как цена будет устанавливаться для жителей Киева, у которых нет официальной прописки или места трудоустройства.