Нові правила поїздок. На поїзд вже не пустили 18 пасажирів, двічі викликали поліцію

Зазначається, що 18 людей не допустили до поїздки через відсутність одного з документів:

сертифіката про вакцинацію;

документа, що підтверджує отримання хоча б однієї дози препарату;

негативного теста на виявлення коронавірусу.

Двічі довелося викликати представників Національної поліції.

Людей, які не мали належні документи не пустили до поїздів: