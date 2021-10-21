Нові правила поїздок. На поїзд вже не пустили 18 пасажирів, двічі викликали поліцію

Внаслідок запровадження нових правил перевезень, протягом першої половини доби, на потяги УЗ не пустили 18 осіб. Двічі довелося викликати правоохоронців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
Зазначається, що 18 людей не допустили до поїздки через відсутність одного з документів:
Двічі довелося викликати представників Національної поліції.
Людей, які не мали належні документи не пустили до поїздів:
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про нові правила перевезень "Укрзалізниці". Вони набрали чинності вже з 21 жовтня.