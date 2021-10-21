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Новые правила поездок. На поезд уже не пустили 18 пассажиров дважды вызывали полицию

Автор: Сергей Пышкин

Вследствие введения новых правил перевозок, в течение первой половины суток, на поезда УЗ не пустили 18 человек. Дважды пришлось вызывать правоохранителей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Отмечается, что 18 человек не допустили к поездке из-за отсутствия одного из документов:

  • сертификата о вакцинации;
  • документа, подтверждающего получение хотя бы одной дозы препарата;
  • отрицательного теста на обнаружение коронавируса.

Дважды пришлось вызывать представителей Национальной полиции.

Людей, которые не имели надлежащие документы не пустили в поезда:

  • № 18 Ужгород - Харьков - 5 пассажиров;
  • № 81 Ужгород - Харьков-1 пассажир;
  • № 252 Николаев - Харьков - 3 пассажира;
  • № 150 Ворохта - Полтава - 2 пассажира;
  • № 45 Лисичанск - Ужгород - 1 пассажир;
  • № 724 Киев - Харьков - 6 пассажиров.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о новых правилах перевозок "Укрзализныци". Они вступили в силу уже с 21 октября.

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