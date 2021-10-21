Новые правила поездок. На поезд уже не пустили 18 пассажиров дважды вызывали полицию

Вследствие введения новых правил перевозок, в течение первой половины суток, на поезда УЗ не пустили 18 человек. Дважды пришлось вызывать правоохранителей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
Отмечается, что 18 человек не допустили к поездке из-за отсутствия одного из документов:
Дважды пришлось вызывать представителей Национальной полиции.
Людей, которые не имели надлежащие документы не пустили в поезда:
Напомним, что РБК-Украина сообщало о новых правилах перевозок "Укрзализныци". Они вступили в силу уже с 21 октября.